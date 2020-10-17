Трансгендер впервые баллотируется в горсовет Киева. Фото: фейсбук Анастасии Евы Домани

На Украине в депутаты Киевского городского совета впервые в истории баллотируется трансгендер. Известная активистка Анастасия Ева Домани на местных выборах будет представлять партию "Демократична сокира".

- Мой округ № 8, Печерский район Киева. Место в общем списке - 47. Нужно выбрать партию и по отдельности меня под номером пять в бюллетене Печерского района, - написала Домани в посте на "Фейсбуке".

Сейчас Анастасия становится женщина и ей 41 год, она продолжает принимать необходимые для реабилитации тела препараты. Однако всего пять лет назад она была мужчиной. Также известно, что она прожила 14 лет в "классическом" браке, имеет дочь.

Ранее сайт kp.ru писал, что женщина-трансгендер впервые стала вице-премьером Бельгии. Петра де Суттер – профессор гинекологии, активно выступающая за права сексуальных меньшинств.