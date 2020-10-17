Впервые за 70 лет в США казнят женщину, осужденную на федеральном уровне Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Соединенных Штатах Америки впервые за 70 лет проведут смертную казнь виновной в преступлении женщины Лизы Монтгомери, осужденной на федеральном уровне.

Сообщается, что Монтгомери насмерть задушила беременную женщину в 2004 году. Теперь ее казнь проведут с помощью смертельной инъекции в штате Индиана.

Как отмечает агентство Рейтер, последний раз казнь женщины, осужденной на федеральном уровне, прошла в 1953 году.

Кроме того, 10 декабря 2020 года тем же способом будет приведена в исполнение смертная казнь осужденного Брэндона Бернарда. Он признан виновным в убийстве двух чиновников в 1999 году, которое совершил вместе со своими сообщниками.

Напомним, в июле Верховный суд США постановил, что первые за 17 лет казни в федеральных тюрьмах США могут быть исполнены. Первым казненным стал 47-летний Дэниэл Льюис Ли, который также содержался в федеральной тюрьме Терре-Хот в штате Индиана.