Проценко назвал вирус, преобладающий этой осенью

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сказал, что число заболевших от коронавируса этой осенью будет выше, чем от других болезней Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал вирус, который, по его мнению, будет преобладать на территории России.

"В этом году, в этом сезоне удельный вес простудных заболеваний, вызванных коронавирусом будет выше, чем другими штаммами вируса", - сказал медик в интервью Youtube-программе "Дайте сказать" в пятницу.

Напомним, ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта 2020 года. С начала пандемии инфекцией заразились около 38,9 миллионов человек по всей планете, почти 1,1 млн погибли.

По данным оперштаба в России зафиксировано 1 369 313 случаев заражения, выздоровели от болезни 1 056 582 человека, 23 723 пациента скончались. В августе президент РФ Владимир Путин заявил, что российские медики зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Ее разработал центр имени Гамалеи. Прививка получила название «Спутник V». Позднее Роспотребнадзор сделал заявление о том, что в России разрабатывается еще 26 вакцин от новой инфекции.