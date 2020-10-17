Названы безболезненные симптомы, предшествующие инфаркту

Первые симптомы инфаркта могут быть совершенно не заметны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британские ученые выявили несколько незаметных, на первый взгляд, симптомов, которые могут проявляться перед инфарктом.

«Двое из трех человек имеют такие симптомы, как одышка и усталость за несколько дней или даже недель до сердечного приступа», - считают специалисты, чьи слова приводит издание Express.

Также признаками инфаркта может стать потливость, головокружение, рвота, тошнота и головная боль.

Как отмечают врачи, у диабетиков может вообще не быть очевидных симптомов.

По другому может проявляться инфаркт и у женщин. Кардиологи Британии советуют обращать внимание на цвет языка — если он становится ярко красным с желтым налетом, то, вероятнее всего, следует обратиться к врачам.

Специалисты советуют тщательно следить за своим здоровьем. Так как своевременно оказанная медицинская помощь может сохранить жизнь.