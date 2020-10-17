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Проспекту Небесной Сотни в Одессе вернут имя маршала Жукова

Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов
Анастасия РЫШКОВА
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Проспекту Небесной сотни вернут имя Маршала Жукова

Проспекту Небесной сотни вернут имя Маршала Жукова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 16 октября, мэр Одессы Геннадий Труханов сделал заявление, согласно которому Одесская городская историко-топонимическая комиссия приняла решение о возвращении прежних названий проспекту Небесной Сотни и улице Инглези.

"Мы продолжаем процедуру возвращения одесским улицам предыдущих названий. Сегодня у нас очередная победа в этом вопросе: городская историко-топонимическая комиссия поддержала мое обращение и приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекту Маршала Жукова и улице 25-й Чапаевской Дивизии", - написал Труханов в Facebook.

Он отметил, что для возвращения улицам прежних названий есть все законные основания. Труханов подчеркнул, что Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, потому что является борцом с фашизмом.

"То же касается и улицы 25-й Чапаевской Дивизии - легендарного формирования, которое защищало наш город от оккупантов в годы войны", - отметил он.

Мэр заверил, что собирается восстановить историческую справедливость.

«Те, кто боролся с нацизмом в годы Великой отечественной войны, не могут подпадать под декоммунизацию, я уже подписал распоряжение про созыв общественных слушаний для обсуждения вопросов по возвращению некоторым объектам топонимики в городе прежних названий», - написал Труханов.

Напомним, что в 2014 году на Украине после госпереворота был принят закон о декоммунизации. Согласно ему будет произведен демонтаж памятников, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей.

Властями Украины, в рамках борьбы с коммунистическим прошлым, уже внесены изменения в название более 900 населенных пунктов, а также около 50 тысяч улиц, площадей и других объектов.

Украинский кризис