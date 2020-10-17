Дональд Трамп пошутил, что покинет США, если проиграет на выборах

Трамп пошутил, что в случае поражения на выборах вынужден будет покинуть США. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Дональд Трамп на предвыборной встрече со сторонниками в штате Джорджия в шутливой форме предположил, что если он и потерпит поражение в выборах, то ему ничего не останется, как покинуть не только свой пост, но и страну, передает телеканал Fox News.

"Представьте, если я проиграю. Что я буду делать? Придется признать, что я проиграл худшему кандидату в политической истории. Тут нечем будет гордиться, возможно, мне даже придется уехать из страны, даже не знаю", - сказал Трамп.

Ранее руководство избирательного штаба Трампа предположило, что его попытка переизбрания в ноябре потерпит крах. Об этом сообщил новостной портал Axios.

Представители штаба президента уже якобы винят друг друга в возможном поражении Дональда Трампа на выборах.

Напомним, что выборы президента США пройдут 3 ноября. В этот день будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, а также губернаторы 13 штатов.

Ранее президент США заявил, что его соперник по предвыборной гонке состоит в преступном клане.