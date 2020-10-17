Ученые раскрыли фактор, делающий человека уязвимым перед коронавирусом

В тестах датских специалистов приняли участие свыше 473 000 человек. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Датские специалисты раскрыли фактор, из-за которого человек становится уязвимым к коронавирусной инфекции.

Ученые считают, что наименьшему риску заражения подвержены люди с первой группой крови (AB0), от этого же зависит тяжесть течения болезни. Исследования были опубликованы в журнале Blood Advances, с ними можно ознакомиться на портале MedicalXpress.

В тестах датских специалистов приняли участие свыше 473 000 человек. Оказалось, что пациентов с первой группой крови среди тестируемых меньше, чем остальных представителей групп. Ученые объяснили, что первая группа крови не содержит антигенов эритроцитов, пропускающих вирус в организм.

Ранее специалисты из Китая, США и Ирана пришли к выводу, что люди, имеющие вторую группу крови, чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. За все время инфекцией заразилось свыше 38 миллионов человек. Более одного миллиона жителей планеты стали жертвами COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вредные привычки могут ослабить иммунитет организма человека, а это может спровоцировать у него проявление коронавируса.