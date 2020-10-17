В Москве за сутки число выздоровевших после коронавируса выросло на 2 001

Число выздоровевших после коронавируса в Москве за сутки выросло на 2 001. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 17 октября, на встрече с журналистами заместитель мэра столицы Анастасия Ракова рассказала о ситуации с коронавирусом в Москве.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 2 001 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 272 227", - сказала она.

Ракова отметила, что излечившимся от COVID-19 москвичам предлагают стать донорами плазмы. Им может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, и при этом не имеющий хронических заболеваний и не имеющий положительного теста на ВИЧ, гепатит В и С, передает ТАСС.

Также она напомнила, что жители города Москвы могут стать социальными волонтерами, но при условии, что они уже перенесли на себе коронавирусную инфекцию.

Ранее оперштаб зафиксировал максимум числа заболевших коронавирусом с весны 2020 года.