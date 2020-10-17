Число погибших при ракетном ударе по Гянджи увеличилось до 13

После ракетного удара в Гаяджи пострадали 52 человека. Фото: Посольство Азербайджана в России

В субботу, 17 октября, МЧС Азербайджана сообщило, что число погибших в результате ракетного удара по Гянджи увеличилось до 13. При этом ранены 52 человека.

"Спасатели извлекли из-под завалов тела 13 человек. Ранены 52 человека", — сообщили в МЧС республики.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан перекрестно обвинили друг друга в развязывании военных действий, в районе Нагорного Карабаха.

Власти обеих стран объявили мобилизацию и военное положение.

Бои продолжались несколько недель, после чего по инициативе российской стороны была организована консультация в Москве для представителей МИД Азербайджана и Армении. Враждующие стороны пришли к мнению, что военные действия следует прекратить. Перемирие должно было начаться 10 октября в 11:00 по мск.

Но после этого обе стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Напомним, что территориальный конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжается уже более 30 лет.