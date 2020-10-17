Россиян призвали не употреблять антибиотики без назначения врача

Cамолечение может привести к появлению "бактериального спецназа». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач аллерголог-иммунолог, ведущий телеканала "Пятница" Алексей Бессмертный рассказал, что россияне на фоне пандемии коронавируса стали чаще заниматься самолечением. Он отметил, что такой метод может привести к появлению "бактериального спецназа".

"Помимо неизвестных побочных эффектов мир может ждать высокая резистентность к антибиотикам. Через год-два даже обычную пневмонию будет нечем лечить, поскольку из-за бесконтрольного применения антибиотиков мы растим в себе патогенную флору, устойчивую к ним. Это будет такой бактериальный спецназ. Я настоятельно не рекомендую слушать соседей и не принимать антибиотики без назначения врача", – заявил в интервью радио Sputnik врач Алексей Бессмертный.

Он отметил, что пик различных болезней и так приходится на осень, когда люди покупают различные препараты для снятия симптомов заболевания, а в период коронавируса их стали покупать в два раза больше.

"Подавляющее большинство препаратов, которые относятся к противовирусным, не эффективны от слова "совсем",– заметил врач Алексей Бессмертный.

Напомним, что ранее оперштаб зафиксировал максимум инфицированных коронавирусной инфекцией с весны 2020 года.