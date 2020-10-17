Новые случаи заражения коронавирусом в России на 17 октября 2020: В стране выявлено почти 15 тысяч заболевших

Наибольшее число новых заболевших зафиксировано в Москве - 4648 человек. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки зафиксировано 14 922 новых случаев заражения коронавирусом. Число заразившихся за всё время эпидемии составляет 1 384 235 человек. Об этом свидетельствуют данные на 17 октября 2020 года.

В оперативном штабе также сообщили, что новые заражённые выявлены во всех регионах России. Доля бессимптомных больных составляет 26,9%.

Наибольшее число новых заболевших зафиксировано в Москве - 4648 человек, в Санкт-Петербурге - 659 и в Московской области.

Выздоровели в России за сутки 8 617 человек, а за всё время пандемии коронавируса - 1 065 199 человек.

В число десяти городов с наибольшим количеством новых заболевших также вошли Архангельская, Воронежская, Нижегородская, Ростовская и Свердловская области, Красноярский край и Ханты-Мансийский административный округ.

Всего за время пандемии в России от коронавируса скончались 23 723 человека.

Врачи провели более 53 миллионов тестов.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин назвал способ окончательного выхода из пандемии коронавируса. Также власти напоминают о необходимости ношения средств индивидуальной защиты.