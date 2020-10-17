Поддельные творожные сырки выявили в Роскачестве

Роскачество выявило поддельные творожные сырки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскачество сообщило, что по результатам проведенных специалистами исследований был впервые выявлен фальсификат среди творожных сырков. Отмечено, что к продукции производителя были претензии и в прошлом году.

"Впервые в этой товарной категории обнаружен фальсификат", - говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что в прошлом году в товаре этого производителя была найдена кишечная палочка, а в этом году обнаружены фитостерины.

«То есть этот продукт содержит заменитель молочного жира, не заявленный в маркировке, а значит является подделкой — не творожным сырком", - указывают эксперты организации.

Также в сообщении отмечено, что остальные производители этой серии продуктов улучшили свои показатели относительно прошлого года. В частности, были устранены повышенные показатели дрожжей и замечания по массовой доле белка, углеводов и сахарозы, недостатки в органолептике, а также маркировке.