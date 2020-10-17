Девять человек задержали по делу об убийстве учителя во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал происшествие террористическим актом. Фото: REUTERS

Еще пять человек задержаны в рамках расследования дела об убийстве учителя во Франции. Суммарно под стражей находятся девять человек, сообщает телеканал BFMTV.

Французские правоохранители задержали в коммуне Эврёза четырех членов семьи нападавшего: его родителей, деда и 17-летнего брата. В их доме провели обыски.

После чего были задержаны еще пять человек: отец одного из учеников, который вел видеотрансляцию в соцсетях и жаловался на отношение учителя, друг этого мужчины и еще три человека. Их задержали в двух коммунах департамента Ивелин - в Конфлан-Сент-Онорин и Шантелу.

Напомним, в пятницу, 16 октября, в Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа злоумышленник убил преподавателя около учебного заведения. После подозреваемый в преступлении мужчина был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи.

Убитый им мужчина был преподавателем истории, который проводил для своих учеников уроки свободы слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Телеканал BFMTV утверждает, что предполагаемый злоумышленник мог родиться в Москве, ему было 18 лет. Официального подтверждения этой информации нет.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал происшествие террористическим актом.