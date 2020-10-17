Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире

Девять человек задержали по делу об убийстве учителя во Франции

Президент республики Эммануэль Макрон назвал происшествие террористическим актом
Анастасия РЫШКОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал происшествие террористическим актом.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал происшествие террористическим актом.

Фото: REUTERS

Еще пять человек задержаны в рамках расследования дела об убийстве учителя во Франции. Суммарно под стражей находятся девять человек, сообщает телеканал BFMTV.

Французские правоохранители задержали в коммуне Эврёза четырех членов семьи нападавшего: его родителей, деда и 17-летнего брата. В их доме провели обыски.

После чего были задержаны еще пять человек: отец одного из учеников, который вел видеотрансляцию в соцсетях и жаловался на отношение учителя, друг этого мужчины и еще три человека. Их задержали в двух коммунах департамента Ивелин - в Конфлан-Сент-Онорин и Шантелу.

Напомним, в пятницу, 16 октября, в Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа злоумышленник убил преподавателя около учебного заведения. После подозреваемый в преступлении мужчина был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи.

Убитый им мужчина был преподавателем истории, который проводил для своих учеников уроки свободы слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Телеканал BFMTV утверждает, что предполагаемый злоумышленник мог родиться в Москве, ему было 18 лет. Официального подтверждения этой информации нет.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал происшествие террористическим актом.