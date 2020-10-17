Вернувшихся туристов оштрафовали на 1 миллион рублей за невнесение данных о тестировании

Россияне были оштрафованы на 1 миллион рублей за отсутствие данных о прохождении теста на коронавирус. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Управления Роспотребнадзора по столице сообщило о том, что жителей Москвы, которые с 1 августа вернулись из других стран и не предоставили данные о проведенном ПЦР-тестировании, оштрафовали на более чем 1 млн рублей. Сообщение было опубликовано на сайте ведомства.

Контроль ведется за всеми гражданами России, которые посещали другие страны в период с 1 августа. После прилета они должны сдать ПЦР-тест в аэропорту или любой другой лаборатории, а затем в течение трех дней внести результаты на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Роспотребнадзор направил 2 179 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении.

"Составлено 1 515 протоколов по ч. 2 ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей. Если же эти действия (бездействия) повлекли причинение вреда здоровью других людей, размер штрафа может составлять от 150 тыс. до 300 тыс. рублей. Решения по данной статье принимает суд, в связи с этим административные материалы в отношении 955 граждан направлены в районные суды. По результатам дел, рассмотренных судами, 73 гражданам присуждены штрафы на сумму 1 млн 23 тыс. 500 рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор напоминает, что ведется строгий контроль за внесением данных граждан, вернувшимися из-за рубежа.

Напомним, что из-за объявленой ВОЗ в марте пандемии коронавируса были прекращены все авиасообщения. Выполнялись только внутренние и вывозные рейсы. Спустя почти пять месяцев власти России приняли решение открыть авиамосты с рядом стран. Так, с 1 августа российским туристам стали доступны несколько направлений. Турция, Танзания, Великобритания и Швейцария стали первыми странами, куда смогли полетели россияне после пандемии коронавируса.