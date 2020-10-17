В Армении назвали дезинформацией заявление Баку о поражении Су-25. Фото: Посольство Азербайджана в России

В субботу, 17 октября, на своей странице в Facebook пресс-секретарь оборонного ведомства Армении Шушан Степанян заявил, что информация о том, что азербайджанские ВС поразили армянского штурмовика СУ-25, не соответствует действительности и является очередной дезинформацией.

"Заявление МО Азербайджана о том, что 17 октября они якобы сбили принадлежащий армянской стороне самолет Су-25, является очередной дезинформацией", - отметила она.

Ранее Азербайджан сделал заявление о том, что ВС страны был уничтожен штурмовик СУ-25 Армении.

Напомним, противостояние между Арменией и Азербайджаном возобновилось 27 сентября. Обе страны обвинили друг друга в преднамеренном развязывании вооруженных действий.

Властями двух стран было введено военное положение и мобилизация. Огонь продолжался более двух недель. Страны Минской ОБСЕ пытались усмирить конфликтующие стороны. По итогу российская сторона организовала консультацию, на которой Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня 10 октября.

Но спустя непродолжительное время стала поступать информация о том, что страны не сдержали своей договоренности.