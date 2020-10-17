Названа группа крови, с которой люди реже болеют коронавирусом

Ученые назвали группу крови, с которой люди реже болеют коронавирусом. Фото: REUTERS

Датские специалисты предоставили результаты исследования, согласно которым была выявлена группа крови, обладатели которой реже болеют коронавирусом.

В тестировании ученых приняли участие свыше 473 тысяч человек. Согласно результатам обладатели первой группы крови более устойчивы к инфекции, чем все остальные. Исследования были опубликованы в журнале Blood Advances, с ними можно ознакомиться на портале MedicalXpress.

Этот факт специалисты объяснили тем, что первая группа крови не содержит антигенов эритроцитов, пропускающих вирус в организм.

Ранее ученые из Китая, США и Ирана заключили, что пациенты со второй группой крови чаще других умирают от последствий, вызванных коронавирусом.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. За все время инфекцией заразилось свыше 38 миллионов человек. Более одного миллиона жителей планеты стали жертвами COVID-19.