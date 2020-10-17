Учитель во Франции был убит за то, что показывал карикатуры на пророка

Учитель во Франции был обезглавлен за то, что показывал ученикам карикатуры на пророка Мухамеда. Фото: REUTERS

Французские СМИ заявили, что учитель, убитый в пятницу, 16 октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин рядом со школой, был обезглавлен за то, что показывал детям на уроке истории карикатуры на пророка Мухамеда.

Позднее факт того, что мужчина приносил с собой карикатуры на уроки, подтвердили и представители правоохранительных органов.

Напомним, что накануне вечером сотрудники французской полиции заметили на улице мужчину с ножом в руке, который вел себя странно. На просьбу остановится и предьявить документы он направил в сторону полицейских пистолет. За что и был застрелен. Обследовав территорию полицейские нашли обезглавленное тело мужчины.

Некоторые французские СМИ поспешили сделать заявление, что убийце чеченской национальности было 18 лет и он родился в Москве. Другое издание имеет данные, что при нападении он выкринул «Аллах Акбар», сообщает ТАСС.

Приехав на место происшествия, президент Эмманюэль Макрон заявил, что это был террористический акт, а «мракобесие и насилие не пройдут».