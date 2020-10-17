В центре Минска снова прошел «женский марш»

«Женский марш» прошел в центре Минска. Фото: REUTERS

В Минске в субботу, 17 октября сторонники оппозиции вновь провели «женский марш». Несколько десятков женщин решили пройти по центру города. Подобные собрания стали для столицы Белоруссии традиционными в выходные дни.

Небольшая группа «женского марша» собралась днем у торгового центра «Дана Молл» в Минске и двинулась по проспекту Независимости - в центр белорусской столицы.

Участницы акции держали в руках цветы, бело-красные зонты и плакаты.

Женский марш сопровождали экипажи ГАИ, передает РИА Новости.

Напомним, что акции протеста начались в Белоруссии после президентских выборов 9 августа. Согласно данным ЦИК, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Не согласные с результатами голосования граждане Белоруссии вышли на улицы города. мирные демонстрации превратились в столкновения с силовиками. Протесты в поддержку оппозиции продолжаются до сих пор.