Азербайджан выразил протест России из-за визита Милонова в Карабах Фото: Александр ГЛУЗ

Азербайджанское посольство в Москвы направило ноту протесты в российское министерство иностранных дела из-за визита депутата Государственной думы Виталия Милонова в Нагорный Карабах. Об этом сообщили в субботу, 17 октября, в дипломатическом представительстве.

- В связи с незаконным визитом российского депутата на оккупированные азербайджанские территории была направлена нота протеста в МИД РФ. Подобные провокационные действия вызвали справедливое возмущение у общественности Азербайджана и диаспоры в России. Они направлены на ухудшение российско-азербайджанских отношений, - цитирует сообщение агентство ТАСС.

Напомним, что Витарий Милонов посетил Карабах 16 октября. Депутат Госдумы провел там встречу с лидером непризнанной республики, в ходе которой была подчеркнута недопустимость действий, подрывающих стабильность региона, и роль России в урегулировании конфликта и установлении прочного мира.

В ответ на этот визит Азербайджан внес Милонова в "черный список", и теперь ему будет запрещен въезд на территорию республики.