СК отменил решение об отказе возбудить дело из-за смерти Тесака Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи отменили постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти националиста Максима Марцинкевича и возобновили проверки. Об этом рассказал правозащитник Алексей Михальчик, представляющий интересы отца умершего, пишет ТАСС в субботу, 17 октября.

- Глава следственного управления СК по Челябинской области отменил решение об отказе возбудить дело. Теперь вновь начата доследственная проверка. В течение 30 суток следователи примут решение, возбуждать дело или нет, - рассказал адвокат.

Он объяснил, что ранее СК отказался возбуждать уголовное дело из-за смерти «Тесака», однако адвокат Андрей Бабушкин по просьбе представителей отца погибшего получил официальное подтверждение отказа в возбуждении дела. В этот же день глава следственного управления признало решение об отказе незаконным и отменило его.

Напомним, что тело националиста нашли в середине сентября в камере СИЗО в Челябинской области. Рядом с телом нашли предсмертные записки, в которых Марцинкевич попросил передать своей супруге книгу и личный дневник, а также попросил прощения перед руководством изолятора. Следственный комитет и прокуратура начали проверку инцидента, основной версией которого является самоубийство.