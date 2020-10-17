Прокуратура Франции заявила, что убийца школьного учителя родился в Москве

Французская прокуратура заявила, что напавший на учителя родился в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французская прокуратура заявила, что напавший на учителя под Парижем и убивший его молодой человек родился в Москве и был чеченцем по происхождению. Об этом в субботу, 17 октября, сообщил глава антитеррористической прокуратуры страны Жан-Франсуа Рикар.

- Нейтрализованный человек - российский гражданин чеченской национальности Абдулак Абуезидович А. родился 12 марта 2002 года в Москве, - сообщил он.

Следствие уточнило, что совершивший под Парижем резонансное нападение проживал в стране в статусе беженца.

Жан-Франсуа Рикар подтвердил, что под стражей по данном делу в настоящее время находятся девять человек. Двое сами обратились в комиссариат, чтобы сообщить, что недавно общались с подозреваемым. По словам прокурора, следователи также установили, что убийца незадолго до преступления просил учеников школы показать ему учителя истории. В его телефоне обнаружена фотография жертвы.

Напомним, что в пригороде французской столицы преступник обезглавил учителя местной школы за то, что тот показывал ученика карикатуры на пророка Мухаммеда. По данным газеты Figaro, 18-летний убийца преподавателя – чеченец, которые родил в российской столице и проживал во Франции.

Сразу после совершения преступления молодого злоумышленника с ножом в руке заметила полиция. Он направил в сторону правоохранителей нечто, напоминающее пистолет, из-за чего был застрелен. По предварительным данным, убийцу звали Абдулах А.