Ученые назвали фактор, в шесть раз повышающий риск смерти от коронавируса

Последовательное заражение гриппом и коронавирусной инфекцией в шесть раз повышает риск смертельного исхода. К такому выводу пришли специалисты из Ливерпульского университета. Исследование учены в субботу, 17 октября, опубликовали на bioRxiv.

В ходе своего эксперимента ученые заразили одну группу подопытных мышей коронавирусом, а другую – последовательно гриппом и COVID-19. В результате у зараженных обеими инфекциями грызунов течение заболевания было более тяжелым, чем у мышей из первой группы.

- Даже если инфицированным гриппом мышам вводили коронавирусную инфекцию в уменьшенной дозе, у них все равно фиксировалась сильная воспалительная реакция. Это основная причина тяжелой формы коронавируса у пациентов, - сообщил один из авторов исследования Джеймс Стюарт.

Во второй группе грызунов количество летальных исходов в шесть превышало данный показатель первой группы. Ученые считают, что одновременная циркуляция в организме нескольких вирусов приводит к конкуренции, которая оказывает негативное влияние на организм и иммунитет.

Ранее кардиолог российского министерства здравоохранения рассказал, что заболевания сердца и сосудов осложняют течение коронавирусной инфекции, в шесть раз увеличивают риск госпитализации зараженных, а риск смерти – в 12 раз или на 1100%.