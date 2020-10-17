Эксперты назвали основную причину быстрого распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эксперты назвали причину стремительного распространения коронавируса. В первую очередь это повальное игнорирование мер безопасности и запоздалое ужесточение контроля за соблюдением масочного режима.

- Летом было послабление, люди расслабились и теперь время упущено. Одни отказались от масок, другие поехали отдыхать, третьи вовсе уверили себя, что с эпидемией покончено, - говорит «Известиям» член комитета Госдумы по здравоохранению Борис Менделевич.

По его мнению, весной люди относились к ситуации серьезнее. С момента начала роста заболеваемости осенью прошло уже несколько недель, только теперь люди снова вспомнили про маски. В общественном транспорте в средствах защиты находятся примерно 80% пассажиров.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев уверен, что Москва уже вышла на пик заболеваемости, а вот в регионах это произойдет не скоро.

- По опыту апреля знаем, что эффект от ограничительных мер можно увидеть только через две-три недели после их введения. Ситуация в столице достаточно оптимистичная, даже несмотря на то что идет неприятный прирост, но его нельзя назвать неконтролируемым, — сказал эксперт.

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предполагает, что в ближайшие 10−20 дней заболеваемость ковидом выйдет на плато, пишет Свободная пресса.