Каждый третий продолжает посещать массовые мероприятия, несмотря на ситуацию с COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О том, как изменились планы россиян в связи с новой волной заболеваемости коронавирусом, выяснили эксперты информационно-аналитического агентства TelecomDaily. Они провели опрос, который показал, насколько ответственно люди относятся к сложившейся ситуации.

Далеко не все серьезно воспринимают происходящее. Каждый третий (32,8%) продолжает посещать массовые мероприятия. 70% не собираются отменять запланированных поездок по России, 46,5% намерены в ближайшее время отправиться за границу.

У 45% нет закупленных масок, перчаток и других средств гигиены. А 12% вовсе не принимают никаких мер предосторожности.

В настоящее время в России загружено 90% ковидных коек. Это суммарный показатель, есть регионы, где заболеваемость ниже и половина фонда не заполнена, пишет газета "Известия".

Ранее датские и канадские исследователи назвали группу крови, наименее подверженную инфицированию COVID-19. Всего было исследовано 473 тысяч тестов на коронавирус. Оказалось, что реже всего болеют пациенты с первой группой крови (0). Вторая (А), третья (В) и четвертая (АВ) показали худшую сопротивляемость заболеванию, сообщает Пятый канал.