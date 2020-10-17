Убийца французского учителя не имел отношения к России, сообщили в посольстве Фото: Тимур ХАНОВ

Убийца французского учителя не имел отношения к России, так как его семья в 2008 году была принята во Франции, где проживала с тех пор. Об этом в субботу, 17 октября, сообщило российское посольство.

Как сообщал сайт kp.ru, в пригороде Париже накануне молодой преступник обезглавил местного школьного учителя истории за то, что он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийцу вскоре застрелили полицейские.

Прокуратура Франции выяснила, что совершивший резонансное нападение 18-летний злоумышленник являлся гражданином России чеченской национальности и родился в Москве, однако долгое время жил во Франции в статусе беженца. По предварительным данным, убийцу звали Абдулак Абуезидович А.