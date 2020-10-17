Турция нашла дополнительные запасы газа в Черном море Фото: Иван МАКЕЕВ

Исследовательское судно Турции «Фатих» нашло дополнительные запасы природного газа на новом месторождении в акватории Черного моря. Об этом в субботу, 17 октября, рассказал турецкий лидер Тайип Эрдоган.

- Турецкое судно обнаружило дополнительные запасы газа на участке «Дунай-1» в месторождении «Сакарья». Объем запасов ценного ресурса составил 405 миллиардов кубометров, - сказал президент страны в эфире телеканала NTV.

Напомним, что в августе этого года Турция нашла в Черном море близ республики крупные запасы природного газа объемом 320 миллиардов кубометров. Эрдоган пообещал, что реализация этого газа начнется уже к 2023 году. Разведку тогда также проводило буровое судно «Фатих», крупное месторождение нашли на скважине «Туна-1».