В Испании ищут бармена для спасения деревни от вымирания Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти небольшой испанской деревни Ольвес срочно ищут нового бармена, которому они готовы предоставить бесплатное жилье и скидки. Бармен срочно понадобился для спасения деревни от вымирания, пишет газета Idealista.

Дело в том, что бар был единственным местов в населенном пункте, где местные жители могли отдыхать, проводить собрания и заниматься общественной деятельность. Бывшие владельцы бара покинули деревню, лишив население такой возможности, что может привести деревню к постепенному вымиранию.

Идеальный кандидат на новую должность – семьянин. Всех его близких пообещали устроить на работу, а в случае необходимости организовать для детей трансфер до школы. Семье нового бармена предоставят бесплатное жилье и значительные скидки на коммунальные услуги.

Власти Ольвеса надеются, что весьма щедрое предложение поможет тем, что лишился свое работы или резко потерял в доходах из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений. Единственное требование, которые выдвинули к кандидату – официальное оформление на должности бармена и получение статуса самозанятого.

Предложение быстро вызвало интерес множества соискателей: заявки в деревню отправили уже десятки семей из различных районов Испании и даже из других стран.