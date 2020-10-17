Треть месячной нормы: 18 октября Москву накроет дождь со снегом

18 октября Москву накроет дождь со снегом Фото: Евгения ГУСЕВА

В воскресенье, 18 октября погода преподнесет жителям Москвы и Московской области неприятный сюрприз. Столичный регион накроет мощный балканский циклон. Он принесет с собой треть месячной нормы осадков и нулевые, а местами отрицательные температуры.

- Ночью в Москве будет +2…+4 градуса, по области от 0 градусов до +5 градусов. После полудня +7, в Московской области чуть теплее, до +4…+9. Ожидаются осадки, - рассказал телеканалу «360» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

С утра опустятся ливневые дожди, периодически будет опускаться мокрый снег, преимущественно это север Подмосковья.

Во второй половине дня усилится ветер. Его порывы будут достигать 20 метров в секунду.

- Атмосферное давление резко упадет до 733 миллиметров ртутного столба, что скажется на самочувствии метеозависимых людей, - отметил метеоролог.

Новая рабочая неделя обещает быть холодной и сырой, только к пятнице, к 23 октября столбик термометра прогреется до +12 градусов.

В связи с ухудшающимися погодными условиями городские службы переведены в режим повышенной готовности. Водителей предупредили, что на дорогах может образовываться гололед, сообщает "Российская газета".