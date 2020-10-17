Россию назвали страной с самой низкой продолжительностью здоровой жизни в Европе Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Самый низкий показатель продолжительности здоровой жизни среди европейских стран зафиксировали в России – в нашей стране по итогам прошлого года он составил 63,7 года. Об этом свидетельствует масштабное исследование «Глобальное бремя болезней», которое опубликовало в субботу, 17 октября, медицинское издание The Lancet.

Специалисты провели исследование, основываясь на показатели DALY, дающем представление о годах жизни населения, которые могут быть потеряны из-за болезней и инвалидности. Рост данного показателя свидетельствует об увеличении количества людей, страдающих от хронических заболеваний.

В России показатель DALY растет на протяжении последнего десятилетия почти на два процента ежегодно, однако ожидаемая продолжительность здоровой жизни в стране по итогам прошлого года составила всего 63,7 года. Это наиболее низкий показатель среди государств Европы. Самая высокая продолжительностью здоровой жизни зафиксирована в Исландии - 71,9 года.

Как сообщал сайт kp.ru, несмотря на это средняя продолжительность жизни в России за последние десять лет увеличилась на 4,5 года. Президент страны Владимир Путин связал положительную динамику с популяризацией спортивного образа жизни.