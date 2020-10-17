В ФАС рассказали, насколько максимально вырастут тарифы за коммуналку до 2023 года Фото: Олег УКЛАДОВ

ФАС направила в Российскую трехстороннюю комиссию расчеты, насколько максимально могут вырасти тарифы на коммуналку до 2023 года. В документе отражены тарифы, которые максимально могут быть установлены в 2021, 2022 и 2023 годах.

Исполнительный директор Ассоциации гарантированных поставщиков Наталья Невмержицкая отметила в беседе с «Российской газетой», что тарифы не должны превышать показатели годовой инфляции, то есть, не выше 4% в год.

Например, цены на газ прибавят в следующем году 3,11%, а следующие два года – 3,15%.

Стоимость связи тоже повысится. В 2021 году на 3,7%, последующие годы прибавят еще 4%. С учетом индексации зарплат, расходы на услуги связи составят около трех процентов в потребительской корзине.

2020 год стал сложным для россиян, но многие решаются обзавестись своей недвижимостью именно в это время. Спрос подстегивает льготная ипотека.

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