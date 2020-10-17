Минздрав: в России нет дефицита противовирусных препаратов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В российских медицинских учреждениях нет дефицита противовирусных и антибактериальных препаратов, однако в некоторых регионах стран зафиксировал ажиотажный спрос на них. Об этом в субботу, 17 октября, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

- На фоне пандемии коронавируса Минздрав постоянно проверяет по системе маркировки наличие противовирусных, жаропонижающих, антибактериальных лекарств, в том числе тех, которые используют для лечения коронавируса. В некоторых субъектах в аптеках наблюдается ажиотажный спрос, но в лечебных учреждения дефицита нет, - говорится в заявлении.

Отмечается, что представители министерства, Росздравнадзор и оператор системы маркировки оперативно реагируют на обращение участников рынка и пациентов по поводу недостатка лекарств.

Напомним, министр здравоохранения Михаил Мурашко накануне говорил, что в ближайшую неделю ряд лекарств для лечения коронавируса включат в список жизненно важных. При этом ФАС будет регулировать цены на некоторые препараты, которые используют для лечения зараженных пациентов.