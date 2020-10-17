Ольга Бузова попала в Книгу рекордов России Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица и телеведущая Ольга Бузова попала в российскую Книгу рекордов. На своей странице в социальной сети Instagram артистка опубликовала фотографию, на которой похвасталась сразу двумя сертификатами.

Первый Бузовой вручили за наибольшее число подписчиков на территории России и стран СНГ. Второй певица получила как самая влиятельная девушка, имеющая самое большое количество подписчиков в Instagram.

Ольга Бузова поблагодарила своих подписчиков за искренность и поддержку, назвав их «своей самой большой семьей».

Как сообщал сайт kp.ru, в прошлом году телеведущая заработала за год 4,4 миллиона долларов и заняла второе место среди молодых звезд шоу-бизнеса в списке Forbes после бойца Хабиба Нурмагомедова. В интервью журналистам мать артистки рассказала, на чем же удалось Ольге Бузовой обрести такое состояние.