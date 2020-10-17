Психолог объяснил, на что указывает чрезмерное увлечение масками в соцсетях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Многие пользователи соцсетей очень часто пытаются «приукрасить реальность», использую для этого различные фильтры и маски.

Психолог и эксперт в области поведения человека Тимофей Бараковский рассказал, на что указывает подобное увлечение.

В первую очередь это дистанция от зрителей. Человек пытается закрыться от окружающих, отгородиться от внешнего мира, буквально спрятаться за маску.

- Если на видео у человека закрыто лицо маской, то он скрывает свои истинные чувства и ощущения, - говорит эксперт Пятому каналу.

Еще одна причина злоупотребления фильтрами и масками – это демонстрация своего статуса, особенно если человек выбирает какие-то узнаваемые брендовые символики.

Третий вариант, по мнению психолога, и, скорее всего самые основной, это простое приукрашивание реальности.

- Человек отказывается принимать свою жизнь и старается ее изменить, улучшить, в том числе с использованием красивых фильтров. Попытки показать окружающим, что ты лучше, чем есть на самом деле, - заключает эксперт.

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