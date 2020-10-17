Доктор Мясников назвал неожиданные причины хронического кашля Фото: Иван ПРОХОРОВ

Известный доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал о неожиданных причинах хронического кашля. По его словам, он далеко не всегда связан с заболеваниями, поражающими дыхательную систему.

Одной из причин хронического кашля может быть рефлюкс - обратный ток содержимого внутренних органов, в результате которого соляная кислота вбрасывается из желудка в пищевод.

- В пищеводе у человека есть много рецепторов, которые, раздражаясь, способны вызвать сильный кашель, - объяснил Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Доктор отметил, что кашель также может быть последствием сердечно-сосудистых заболеваний. Так, защитный рефлекс в виде кашля вызывает скопление жидкости в сердечной перикарде, которое воздействует на рецепторы.

Страдающим от постоянного кашля пациентам следует проверить уши и гайморовы пазухи – хронические или аллергические воспаления в этих участках могут стать причиной бронхоспазма. Для профилактики доктор посоветовал не пренебрегать ежегодной диспансеризацией, поменьше нервничать и поддерживать в квартире влажность на уровне не менее 60%.

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