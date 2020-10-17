Свершилось! Кокорин забил первый гол за "Спартак". Ему понадобилось 3 часа для этого

Александр Кокорин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Форвард Александр Кокорин 17 октября 2020 года забил наконец-то свой первый гол за московский "Спартак". Это произошло в его четвертой игре за новую команду. И для того, чтобы поразить ворота соперников, Кокорину понадобилось больше трех часов - 192 минуты.

Впервые Кокорин, пропустивший из-за травмы начало сезона, сыграл за "Спартак" 13 сентября против ЦСКА и провел 35 минут. Потом был кубковый поединок с "Родиной", встреча с "Рубином" в запасе и 52 минуты матча с "Тамбовом".

Гол в ворота "Химок" Кокорин забил с пенальти на 58-й минуте поединка. Благодаря этому точному удару "Спартак" сделал счет равным - 1:1.

Поединок в Химках продолжается. "Спартак" уже вышел вперед. После гола Понсе счет стал 2:1 в пользу москвичей.