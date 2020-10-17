Лавров обсудил карабахский конфликт с главами МИД Армении и Азербайджана Фото: REUTERS

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Армении и Азербайджана Байрамовым и Мнацаканяном. В ходе разговора министры обсудили обострение конфликта в Нагорном Карабахе, сообщается в субботу, 17 октября, на официальном сайте внешнеполитического ведомства России.

Во время разговоров главы министерств иностранных дел подчеркнули необходимость строго следовать достигнутым в Москве договоренностям по поводу прекращения огня для гуманитарных целей, а также переговоров для скорейшего достижения мира при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Как сообщал сайт kp.ru, армяно-азербайджанский конфликт в очередной раз обострился 27 сентября этого года. Стороны противостояния активно обвиняют друг друга в боевых столкновения и обстрелах. В октябре представители конфликтующих государств прибыли в Москву для трёхсторонних консультаций по сложившейся ситуации и достигли соглашения о перемирии для обмена погибшими и военнопленными. Однако в скором времени Армения и Азербайджан начали заявлять о нарушении условий договора со стороны своего противники.