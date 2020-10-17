Рамзан Кадыров прокомментировал жестокое убийство учителя во Франции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал жестокое убийство школьного учителя в пригороде Париже. Он осудил теракт и выразил свои соболезнования родным погибшего.

Напомним, что сегодня 18-летний российский гражданин чеченской национальности Абдулак Анзоров обезглавил французского учителя за то, что тот показывал карикатуры на пророка ученикам. Полицейские застрелили убийцу на месте.

Рамзан Кадыров отметил, что это не первый случай, когда во Франции пытаются свалить проблемы на чеченцев и заверил, что Республика здесь ни при чем.

- Преступник не имеет национальности. Это не первый случай, когда во Франции пытаются свалить все свои проблемы на чеченцев. Смею всех заверить – чеченцы здесь ни при чем. Анзоров почти всю жизнь прожил во Франции, общался на их языке, рос рядом с французами. Подчеркну, что в Чеченской Республике Анзоров побывал лишь раз в жизни в возрасте двух лет, - отметил глава Чечни.

Политик добавил, что эта трагедия заставляет задуматься о том, что французское общество «часто путает демократизм со вседозволенностью и демонстрацией непозволительного отношения к исламским ценностям».

Рамзан Кадыров подчеркнул, что Чечня осуждает этот террористический акт и выступает против терроризма в любых проявлениях, а также призвал не задевать религиозные чувства верующих.

Как сообщал сайт kp.ru, глава пресс-службы российского посольства в Париже подчеркивал, что убийца французского учителя не имел отношения к России, так как его семья в 2008 году была принята во Франции, где и проживала с тех пор.