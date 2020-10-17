Главный тренер "Спартака" после победы над "Химками" сделал заявление о пенальти Кокорина

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футболисты московского "Спартака" одержали волевую победу над "Химками" в 11 туре чемпионата России по футболу со счетом 3:2. Столичная команда пропустила первой, но в итоге забила дважды за пять минут и перевернула игру. Начало всему положил форвард Александр Кокорин, который забил наконец-то первый мяч за "Спартак":

- Кокорин сыграл хорошо, вышел в старте, забил с пенальти. Это придаст ему уверенности в себе. Перед матчем сказали: если заработаем пенальти, будет бить Кокорин. Нужно дать ему спокойно работать, впереди большой путь, всё будет хорошо.

Отметим, что на предматчевой пресс-конференции Доменико Тедеско высказывался про Кокорина, сказав, что нападающего надо оставить в покое:

- Если вы любите Кокорина, оставьте его в покое. Дайте ему спокойно поработать и набрать форму. Постоянными вопросами о его здоровье вы только нагнетаете ситуацию. Потом будут зимние сборы, и если все пройдет нормально, Саша к их окончанию будет совершенно другим игроком.

Помимо этого, Тедеско поделился мнением и о дебюте молодого форварда Оганесяна, который сменил Кокорина в конце поединка, заявив:

- Дебют Оганесяна? Степан хорошо вышел, ему нужно прибавлять в плане прессинга, но в целом показал себя неплохо. Вышел, потому что хорошо выступал за вторую команду. Решили привлечь его к работе с основой. Нам сегодня не хватало нападающих: травма у Глушенкова, Соболев дисквалифицирован, Мирзов ушёл из «Спартака», поэтому вышел Оганесян.

"Спартак" c 24 очками после 11 игр - на 2 месте в турнирной таблице. Его по дополнительным показателям опережает "Зенит", у которого столько же баллов. "Локомотив" при 21 очках - третий, ЦСКА набрал 19 баллов и сыграл на 1 матч меньше - их встреча с "Динамо" пройдет завтра, 18 октября.