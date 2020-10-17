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Убийца школьного учителя во Франции имел статус беженца

У преступника было разрешение находиться во Франции до 2030 года
Ксения АНУФРИЕВА
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Убийца школьного учителя во Франции имел статус беженца

Убийца школьного учителя во Франции имел статус беженца

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Убивший школьного учителя истории в пригороде Парижа молодой человек имел статус беженца и разрешение находиться во Франции до 2030 года. Об этом во время пресс-конференции в субботу, 17 октября, сообщил руководитель местной антитеррористической прокуратуры Жан-Франсуа Рикар.

Напомним, что 18-летний злоумышленник обезглавил преподавателя за то, что он показывал своим ученикам карикатура на пророка в ходе занятий. Преступника чеченской национальности, родившегося в Москве, застрелили на месте.

- Подозреваемый имел статус беженца, он не был в поле зрения правоохранительных служб. Он получил 4 марта от французских властей разрешение на проживание в стране до 2030 года, - сообщил прокурор.

Ранее сайт kp.ru писал, что представитель российского посольства в Париже сообщил, что убийца приехал во Францию с семьей 12 лет назад. В Париже семья просила политического убежища, там они на основании долгосрочного вида на жительство. Он подчеркнул, что в связи с этим преступник не имеет никакого отношения к России.