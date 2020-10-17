В Минске изобрели «мясное мороженое». Фото: кадр из видео

Изобретательные специалисты белорусского Института мясо-молочной промышленности НАН создали новый вид мороженого - «Ice Meat» со вкусом мяса. Необычное лакомство было представлено на выставке «Белагро-2020», которая стартовала в Минске в сентябре этого года.

«Ледяное мясо», как заявляет его производитель, полностью состоит из мясных и молочных продуктов, в связи с чем содержит большое количество белка. В мороженое не добавляют сахара, поэтому лакомство подходит для диабетиков. Специалисты также уверены, что такое мороженое будет полезно детям, поскольку содержит в своем составе натуральные и полезные ингредиенты.

- Мясное мороженое - это оригинальный освежающий полезный продукт, который идеально подходит для легкого перекуса, - сообщила старший научный сотрудник Института Ирина Кальтович.

Производитель мороженого утверждает, что в него можно добавлять различные специи для улучшения вкуса и аромата. При это выглядит новинка так же, как и самое обычное мороженое.

Среди новинок от белорусских специалистов на выставке также представили сухие смеси для изготовления кулинарных изделий и полуфабрикатов с использованием аддитивных технологий, сообщает пресс-служба Национальной академии наук Белоруссии.