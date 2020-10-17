За сутки в Москве скончались 52 пациента с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве за сутки умерли 52 пациента с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Общее число жертв болезни в столице за все время распространения covid-19 среди населения увеличилось до 5 958 человек. Об этом 17 октября сообщили в оперштабе по борьбе с вирусом.

Ранее сообщалось, что в России специалисты фиксируют рост числа инфицированных коронавирусом. В частности, это связано с возвращением туристов после отпусков в родные регионы, а также с несоблюдением гражданами мер безопасности. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что люди стали реже использовать медицинские маски и перчатки.