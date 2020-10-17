Турция нашла 85 миллиардов кубометров газа в Черном море

Турция нашла в Черном море месторождение газа Фото: REUTERS

Турция обнаружила в Черном море месторождение природного газа. Объем найденного запаса составляет порядка 85 миллиардов кубометров. Об этом заявил президент государства Реджеп Тайип Эрдоган при посещении бурового судна Fatih, трансляция велась в его Twitter-аккаунте.

Ранее сообщалось, что в августе команда специалистов Fatih нашла 320 миллиардов кубометров газа в Черном море. В истории страны это месторождение голубого топлива является одним из самых крупнейших по своему объему.

Как отметил турецкий лидер, после обнаружения августовской находки судно продолжило выполнять свою работу. По его словам, общий размер нового месторождения составляет 405 миллиардов кубометров. Также Реджеп Тайип Эрдоган добавил, что у Анкары в планах начать добывать газ из этих запасов ближайшие годы, ориентировочно к 2023 году.