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Политика

Россия пытает убедить США отказаться от гонки вооружений, заявил посол

Пока убедить нынешних американских политиков российской стороне не получается
Юлия КЕКОВА
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Россия пытает убедить США отказаться от гонки вооружений, заявил посол

Россия пытает убедить США отказаться от гонки вооружений, заявил посол

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия пытается всеми возможными путями убедить американских политиков в отсутствии необходимости устраивать гонку вооружений. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

По словам дипломата, отсутствие диалога по предотвращению происходящего между странами вызывает определенные опасения , однако пока результата нет - США и Россия становятся все ближе к гонке вооружений.

- Американцы считают, что в гонке вооружений они выиграют, они выражают уверенность, что доведут до конца прежнюю политику разорвать российскую экономику в клочья. И несмотря на мои постоянные убеждения в опасности такого пути, в необходимости диалога, пока убедить нынешних американских политиков, по крайней мере, ключевых, не получается, - сказал Антонов в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.