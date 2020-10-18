МИД Ирана сообщил о снятии со страны оружейного эмбарго

Министерство иностранных дел Ирана сообщило, что оружейное эмбарго в отношении Тегерана более не действует. Таким образом Иран теперь осуществлять продажу и покупку вооружения.

- С 18 октября все рестрикции в отношении передачи вооружений, связанной с этим деятельности, а также в отношении предоставления финансовых услуг Ираном и Ирану, а также все запреты, касающиеся въезда в страну или транзита через территории стран-членов ООН - автоматически прекращают действовать, - сообщается в релизе ведомства Ирана.