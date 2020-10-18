Как защититься от коронавируса зимой, рассказал врач Фото: Олег ЗОЛОТО

Коронавирус еще не отступает, число заболевших в мире растет с каждым днем. Для того, чтобы защититься от инфекции в зимний период стоит позаботиться о максимальных мерах безопасности, учитывая, что поведение SARS-CoV-2 в холодное время года пока не изучено учеными.

По словам заслуженного врача РФ Александра Карабиненко, зимой также будет актуально использование средств индивидуальной защиты - масок и перчаток.

- Маски предотвращают распространение тех паров и мелких брызг, которые идут от человека при разговоре, кашле и чихании. Их нужно носить в прежнем режиме, невзирая на холода, - рассказал эксперт на радио Sputnik.

Напомним, чтобы сократить риски заражения коронавирусной инфекцией также следует тщательно мыть руки с мылом или использовать антисептические средства.