Пушков отреагировал на слова Эрдогана о газе в Чёрном море

Алексей Пушков оценил заявление Эрдогана о найденном Турцией газе в Чёрном море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турция намерена стать европейской и ближневосточной газовой державой, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя найденные в Чёрном море запасы газа.

Сенатор отметил, что Анкара проводит активные поиски газа также в Средиземном море, напомнив о найденных недавно 850 миллиардах кубометров газа на шельфе Египта, а также обнаруженных месторождениях на шельфах Израиля и Кипра, "к югу от которого Турция ведет собственную газоразведку".

- Турция намерена держать под контролем и проекты других стран в Средиземноморьи, в частности, влиять на план сооружения газопровода из Кипра в Грецию, - заявил Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

Он также считает, что обеспечение поставки газа по газопроводу из Азербайджана также имеют большое значение в политическом сближении со страной.