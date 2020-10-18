Теофимо Лопес стал абсолютным чемпионом мира по боксу, победив Василия Ломаченко

Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко и стал абсолютным чемпионом мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский боксёр Теофимо Лопес победил украинского боксёра Василия Ломаченко в бою за титулы чемпиона мира по четырём версиям: Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской Федерации (IBF).

Двенадцатираундовый бой между спортсменами в лёгкой весовой категории состоялся в Лас-Вегасе. 23-летний Лопес победил единогласным решением судей. В карьере 32-летнего Ломаченко поражение стало вторым. До этого украинский боксёр одержал 14 побед, дважды завоевал статус чемпиона мира в 2009 и 2011 году, а также статус чемпиона Европы в 2008 году.

Лопес за свою спортивную карьеру победил 16 раз и ни разу не проиграл.

Поединок должен был пройти 30 мая, но из-за пандемии коронавируса был отменён.