В США произошёл взрыв в торговом центре

В одном из торговых центров американского штата Вирджиния произошёл взрыв. Полиция города Харрисонберг ) выясняет причины произошедшего. В результате взрыва пострадали по меньшей мере пять человек, сообщает телеканал ABC.

По данным телеканала, взрыв в торговом центре произошёл утром в субботу, 17 октября. Три человека были госпитализированы, двум врачи оказали помощь на месте происшествия.

Губернатор штата Вирджиния Ральф Нортэм заявил, что это был взрыв газа

- Мы с командой внимательно следим за ситуацией в Харрисонберге после взрыва газа сегодня утром, - заявил Нортэм на своей странице в Twitter.