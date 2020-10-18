WSJ: Пекин заявил о возможных задержаниях американцев в ответ на преследования китайских учёных в США

Власти Китая предупредили США о возможных задержаниях американских граждан на территории КНР, если Вашингтон не остановит преследования китайских учёных в Америке, сообщает газета The Wall Street Journal.

Источники издания сообщили, что китайские чиновники с лета 2020 года несколько раз предупреждали об этом по многим каналам, в том числе через американское посольство в Пекине.

Ранее Вашингтон обвинил нескольких китайских учёных, работавших в американских центрах, в сокрытии связей с Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Многим гражданам Китая по схожим обвинениям аннулировали визы США.

В публикации WSJ сказано, что Китай предупредил о возможных нарушениях китайских законов американцами, если судебное преследование учёных не остановится.

Издание также отмечает, что представитель Государственного департамента США отказался комментировать заявления газеты.