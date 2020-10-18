Учёный сообщил о возможном сценарии появления более агрессивного вида коронавируса

Вирусолог заявил, что нежелательные для человека мутации вируса возможны, однако крайне маловероятны из-за низкой скорости изменения COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более агрессивные варианты коронавируса могут произойти от животных, поскольку среди них COVID-19 имеет больше шансов мутировать, заявил профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Учёный также отметил, что для развития вируса в агрессивную форму необходимо множество носителей, однако числа заражённых среди населения будет недостаточно для этого. Кроме того, шансы на развитие вируса в жёсткую форму снижает вакцина.

- Если откуда-то и ждать новых вариантов агрессивного вируса, то скорее из животных резервуаров. Откуда, собственно, и появился SARS-CoV-2. Там он менялся и оказался весьма приспособлен, чтобы заражать людей. В человеческой популяции это вряд ли произойдёт, - заявил Аграновский в интервью Ura.ru.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по словам исследователей из Мумбаи, повторное заражение коронавирусом протекает тяжелее, чем первое.